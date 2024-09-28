"إجراء عادل".. بايدن يعلق على اغتيال نصرالله

وأضاف بايدن في بيان "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية أخرى مدعومة من إيران"، موضحا أنه وجه وزير الدفاع "بمواصلة تعزيز الوضع الدفاعي للقوات العسكرية الأميركية" في المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة الجماعات المدعومة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم السبت، إن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران والجماعات التي تدعمها من استغلال الوضع في لبنان أو توسيع رقعة الصراع.

وأضاف المتحدث باسم "البنتاغون" باترايدر إن أوستن عبر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. و"أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لحماية القوات والمنشآت الأميركية في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل".