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عربي و دولي

سي إن إن عن مسؤول أميركي: من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات للحدود الشمالية

2024-09-28 | 18:34
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سي إن إن عن مسؤول أميركي: من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات للحدود الشمالية
سي إن إن عن مسؤول أميركي: من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات للحدود الشمالية
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سي إن إن عن مسؤول أميركي: من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات للحدود الشمالية

عربي و دولي

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إسرائيل تستنجد بأميركا بعد هجوم الضاحية.. ماذا تريد منها؟
23:53

إسرائيل تستنجد بأميركا بعد هجوم الضاحية.. ماذا تريد منها؟

طلب العدو الإسرائيلي، من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لردع إيران عن مهاجمتها، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومسؤول عسكري إيراني بارز، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ويأتي الطلب الإسرائيلي للحصول على الدعم الأميركي، بعد أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطلب الأميركي لوقف إطلاق النار مع حزب الله لمدة 21 يوما، وشن الهجوم المدمر على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، الذي استشهد على إثره السيد نصر لله .

​وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته أنهم لم يكن لديهم علم مسبق بالهجوم، لكنهم لم ينتقدوه وأصدروا بيانات معتادة تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

23:53

إسرائيل تستنجد بأميركا بعد هجوم الضاحية.. ماذا تريد منها؟

طلب العدو الإسرائيلي، من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لردع إيران عن مهاجمتها، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومسؤول عسكري إيراني بارز، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ويأتي الطلب الإسرائيلي للحصول على الدعم الأميركي، بعد أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطلب الأميركي لوقف إطلاق النار مع حزب الله لمدة 21 يوما، وشن الهجوم المدمر على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، الذي استشهد على إثره السيد نصر لله .

​وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته أنهم لم يكن لديهم علم مسبق بالهجوم، لكنهم لم ينتقدوه وأصدروا بيانات معتادة تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

لبنان في حداد أسود.. وإيران تدعو لإجتماع طارئ
23:41

لبنان في حداد أسود.. وإيران تدعو لإجتماع طارئ

طلبت إيران عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بعد مقتل الأمين العام لـ حزب الله حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى المجلس.

23:41

لبنان في حداد أسود.. وإيران تدعو لإجتماع طارئ

طلبت إيران عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بعد مقتل الأمين العام لـ حزب الله حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى المجلس.

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