مسؤولون أميركيون: ربما بدأت "حركات حدودية"

أفاد مسؤولون أميركيون لصحيفة "أي بي سي" بأن قوات العدو الإسرائيلي بدأت أو تستعد لعمليات صغيرة النطاق "حركات حدودية" للقضاء على مواقع حزب الله على الحدود اللبنانية. ولم تتخذ إسرائيل قرارًا نهائيًا بشأن عملية برية شاملة، لكنها جاهزة لذلك". وفق تعبيرهم.



وأشار المسؤولون إلى أن أي عملية برية محتملة ستكون محدودة، مع التركيز على تمكين عشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل للعودة إلى منازلهم.



وأكدوا أن "القضاء على قيادة حزب الله لا يكفي لتحقيق هذا الهدف". كما ذكروا أن الاستخبارات الأميركية تلقت إشعارًا قبل دقائق من اغتيال حسن نصر الله يوم الجمعة.