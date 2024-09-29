زيلينسكي: ترامب أكد لي دعمه لأوكرانيا في الحرب
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت السبت، إنه تلقى "معلومات مباشرة للغاية" من دونالد ترامب تشير إلى أن الرئيس الأميركي السابق سيدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا إذا أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.
وقدم زيلينسكي، الذي كان في الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، "خطة النصر" في الحرب إلى ترامب خلال اجتماع مغلق الجمعة، بعد أن قال المرشح الجمهوري للرئاسة إنه سيعمل معكل من أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع بينهما.
وقال زيلينسكي في تصريح لشبكة فوكس نيوز بعد ذلك الاجتماع "لا أعرف ماذا سيحدث بعد الانتخابات ومن سيكون الرئيس.. لكنني حصلت من دونالد ترامب على معلومات مباشرة للغاية بأنه سيكون إلى جانبنا، وأنه سيدعم أوكرانيا".