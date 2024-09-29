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إعلام العدو: انفجارات ضخمة في طبريا وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأسفل
2024-09-29 | 01:46
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إعلام العدو: انفجارات ضخمة في طبريا وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأسفل
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العدو:
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كيف حددت إسرائيل موقع السيد نصر الله واغتالته؟
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