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نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: بزشكيان يرى أن طهران لا يجب أن تنجر لحرب أوسع نطاقا
2024-09-29 | 03:18
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نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: بزشكيان يرى أن طهران لا يجب أن تنجر لحرب أوسع نطاقا
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