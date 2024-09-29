هل تمّ إتخاذ قرار العملية البرية في لبنان؟.. مصادر العدو تجيب

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية قولها إن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها.وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله "من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات إلى الحدود الشمالية".كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أن "الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال نصر الله قد يشعل حربا إقليمية، وطلب منه وقف نيرانه".بدوره، قال مسؤول أميركي إن واشنطن حذرت من أن الغزو البري للبنان قد يأتي بنتائج عكسية، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست". وأضاف أن واشنطن "تواصل نصيحة إسرائيل بعدم شن غزو بري للبنان".