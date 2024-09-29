البابا يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في لبنان

رئيسة المفوضية الأوروبية: بحثت مع ميقاتي الوضع الخطير في جنوب لبنان وتأثيره على المدنيين ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري للسماح بحل دبلوماسي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة