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النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: لا شك أن العدو استهدف المقاومة في قيادتها وتنظيمها عبر اختراقات إلكترونية إلا أنه علينا إرسال رسالة للعدو أن المقاومة صامدة ومستمرة
النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: لا شك أن العدو استهدف المقاومة في قيادتها وتنظيمها عبر اختراقات إلكترونية إلا أنه علينا إرسال رسالة للعدو أن المقاومة صامدة ومستمرة
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"سانا": سماع دوي إنفجارات في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها
2024-09-29 | 08:14
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"سانا": سماع دوي إنفجارات في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها
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عربي و دولي
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طبيعتها
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