"يسرائيل هيوم" عن غانتس في رسالة لطهران: إذا إختبرتمونا فستتأذون وسنعرف كيف نتصدى لكم

النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: لا شك أن العدو استهدف المقاومة في قيادتها وتنظيمها عبر اختراقات إلكترونية إلا أنه علينا إرسال رسالة للعدو أن المقاومة صامدة ومستمرة

النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: لا شك أن العدو استهدف المقاومة في قيادتها وتنظيمها عبر اختراقات إلكترونية إلا أنه علينا إرسال رسالة للعدو أن المقاومة صامدة ومستمرة