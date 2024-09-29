غالانت تعليقاً على استهداف الحديدة في اليمن: بالنسبة لنا لا يوجد مكان بعيد جداً

مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الموفد الأميركي آموس هوكستين يصل اليوم إلى تل أبيب في جولة مباحثات جديدة لخفض التصعيد على أن يصل غداً الأربعاء إلى لبنان ويلتقي الرئيسين ميقاتي وبري