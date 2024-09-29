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قائد الحرس الثوري الإيراني: هذه الدماء غالية جدا وسنواصل طريق هؤلاء الشهداء
قائد الحرس الثوري الإيراني: هذه الدماء غالية جدا وسنواصل طريق هؤلاء الشهداء
قائد الحرس الثوري الإيراني: اغتيال نصر الله والعميد نيلفروشان سيحدث تغييرا وتحولا تاريخيا في العالم الإسلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني: اغتيال نصر الله والعميد نيلفروشان سيحدث تغييرا وتحولا تاريخيا في العالم الإسلامي
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وزير الخارجية البريطاني: اتفقت مع نظيري الفرنسي على ضرورة تمكين الدعم الإنساني و إنجاز حل دبلوماسي ينهي الصراع
2024-09-29 | 11:56
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وزير الخارجية البريطاني: اتفقت مع نظيري الفرنسي على ضرورة تمكين الدعم الإنساني و إنجاز حل دبلوماسي ينهي الصراع
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