نتنياهو: أعلن توسيع الائتلاف الحكومي وضم الوزير السابق جدعون ساعر إليه

الوزير السابق شارل رزق لـ هنا بيروت: إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في غزة لذلك نتنياهو أعلن أن هدفه المقبل سيكون بين الضفة والجبهة الشمالية لذا علينا أن نكون على استعداد للمرحلة المقبلة