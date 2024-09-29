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العميد المتقاعد خالد حمادة لـ وهلق شو: نحن في لحظة حقيقة واضحة وما حصل يدل على أن الحزب كان مكشوفاً أمنياً وهناك جهد استخباراتي إسرائيلي ليس منذ بدء جبهة الإسناد إنما من زمن طويل
العميد المتقاعد خالد حمادة لـ وهلق شو: نحن في لحظة حقيقة واضحة وما حصل يدل على أن الحزب كان مكشوفاً أمنياً وهناك جهد استخباراتي إسرائيلي ليس منذ بدء جبهة الإسناد إنما من زمن طويل
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قائد الحرس الثوري الإيراني: هذه الدماء غالية جدا وسنواصل طريق هؤلاء الشهداء
2024-09-29 | 13:59
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