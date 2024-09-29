جيش العدو: أكثر من مليون إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ بعد إطلاق حزب الله صواريخ على حيفا والشمال

الصحافي محمد علوش لـ وهلق شو: من كانوا يتهمونه بالعمل من أجل مصلحة إيران في المنطقة هل يعقل أن تبيعه إيران لصالح إدارة أميركية راحلة بعد شهرين؟

الصحافي محمد علوش لـ وهلق شو: من كانوا يتهمونه بالعمل من أجل مصلحة إيران في المنطقة هل يعقل أن تبيعه إيران لصالح إدارة أميركية راحلة بعد شهرين؟