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المبنى السكني المستهدف يضم منزلاً لشخصية سياسية معروفة
المبنى السكني المستهدف يضم منزلاً لشخصية سياسية معروفة
مراسل الجديد: المعلومات الاولية تشير إلى سقوط شهيدين اثر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت شقة في منطقة الكولا
مراسل الجديد: المعلومات الاولية تشير إلى سقوط شهيدين اثر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت شقة في منطقة الكولا
غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مبنى قرب جسر الكولا في بيروت
غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مبنى قرب جسر الكولا في بيروت
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الناطق باسم جيش العدو: على إيران أن تتوقف عن استخدام الشعب اللبناني
2024-09-29 | 14:35
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الناطق باسم جيش العدو: على إيران أن تتوقف عن استخدام الشعب اللبناني
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المبنى السكني المستهدف يضم منزلاً لشخصية سياسية معروفة
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18:12
مراسل الجديد: المعلومات الاولية تشير إلى سقوط شهيدين اثر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت شقة في منطقة الكولا
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