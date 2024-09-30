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عربي و دولي

"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن شن عملية برية كبيرة في لبنان

2024-09-30 | 08:31
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&quot;نيويورك تايمز&quot; عن مسؤولين إسرائيليين: لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن شن عملية برية كبيرة في لبنان
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن شن عملية برية كبيرة في لبنان

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، أننا "لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن شن عملية برية كبيرة في لبنان".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أننا "سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيليون أن يدخلوا بريا وقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري، وأعددنا وتجهزنا وبالتوكل على الله واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين".

وأكد قاسم أن "المعركة طويلة والخيارات مفتوحة وسنواجه أي احتمال في حال دخل الإسرائيلي بريا".

واشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الى أن "اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية"، مضيفا أن "هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا".

 

وتوجه الى قوات سلاح المدرعات بشأن المناورة البرية، بالقول أننا "سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم".

"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن شن عملية برية كبيرة في لبنان

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