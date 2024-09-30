الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
03:30
بالفيديو- آثار الدمار في عين الدلب شرق صيدا جراء المجزرة التي ارتكبها العدو وراح ضحيتها اكثر من 40 شهيداً
2024-09-29
فيديو - تظاهرة غاضبة في الهند تنديداً بإغتيال السيد نصر الله
2024-09-29
فيديو - هتافات للمقاومة خلال بداية جلسة البرلمان الإيراني
2024-09-29
رجل إيراني هام استشهد إلى جانب نصرلله.. من هو؟
2024-09-29
بالصورة - نعش "السيد" قبيل الوداع الأخير
عربي و دولي
جيروزاليم بوست: العملية البرية في لبنان قد تبدأ بمجرد موافقة الكابينت عليها
2024-09-30 | 14:28
A-
A+
جيروزاليم بوست: العملية البرية في لبنان قد تبدأ بمجرد موافقة الكابينت عليها
مقالات ذات صلة
مسؤول أميركي لـ سي بي أس: إسرائيل أبلغتنا بأن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تبدأ الليلة
"يديعوت أحرونوت": خلافاً للتقارير الأجنبية فإن المناورة البرية في لبنان لم تبدأ بعد
موقع أكسيوس: مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني يبحث العملية البرية في لبنان
جيروزاليم بوست: العملية البرية في لبنان قد تبدأ بمجرد موافقة الكابينت عليها
محليات
عربي و دولي
بوست:
العملية
البرية
لبنان
بمجرد
موافقة
الكابينت
عليها
العودة الى الأعلى
إذاعة جيش الإحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى منصة الحفر بحقل كاريش للغاز
يديعوت أحرونوت: متظاهرون قبالة مقر رئيس الوزراء في القدس يطالبون بإبرام صفقة تبادل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:37
"يديعوت أحرونوت": خلافاً للتقارير الأجنبية فإن المناورة البرية في لبنان لم تبدأ بعد
15:37
"يديعوت أحرونوت": خلافاً للتقارير الأجنبية فإن المناورة البرية في لبنان لم تبدأ بعد
15:34
القناة 12 الإسرائيلية: خلافاً للتقارير لا يوجد حالياً أي دخول بري للجيش الإسرائيلي إلى لبنان
15:34
القناة 12 الإسرائيلية: خلافاً للتقارير لا يوجد حالياً أي دخول بري للجيش الإسرائيلي إلى لبنان
15:34
"يديعوت أحرونوت": الجيش يوسع القصف المدفعي ليشمل مناطق إضافية على طول الحدود مع لبنان
15:34
"يديعوت أحرونوت": الجيش يوسع القصف المدفعي ليشمل مناطق إضافية على طول الحدود مع لبنان
يحدث الآن
خاص الجديد
15:41
مراسل الجديد: الطيران الحربي المعادي شن غارات على البيسارية والمروانية والمنطقة بين حومين وعربصاليم
خاص الجديد
15:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي المعادي يلقي بالونات حرارية في أجواء العاصمة بيروت
عربي و دولي
15:37
"يديعوت أحرونوت": خلافاً للتقارير الأجنبية فإن المناورة البرية في لبنان لم تبدأ بعد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:41
مراسل الجديد: الطيران الحربي المعادي شن غارات على البيسارية والمروانية والمنطقة بين حومين وعربصاليم
2024-09-29
حسين أيوب: وظيفة الحزب اليوم هي اعادة ترميم البنية القيادية الجهادية ومعالجة الخرق التكنولوجي الكبير
06:41
"الصحة" نعت 6 شهداء من المسعفين في سحمر:نأسف لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
04:18
مراسل الجديد: غارات تستهدف بلدتي برج رحال وبدياس في جنوب لبنان
2024-09-27
بالصور - جيش الإحتلال يدعو إلى إخلاء أحياء في الضاحية الجنوبية
2024-09-24
نتنياهو: سنواصل ضرب حزب الله
بالفيديو
بالفيديو
13:33
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024
06:58
متابعة العدوان الاسرائيلي على لبنان
06:40
التغطية مستمرة... الجديد تعاين مكان الغارة التي استهدفت منطقة عين الدلب شرق صيدا
05:38
كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة
05:00
كلمة نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
04:23
الجديد تعاين مكان الغارة التي استهدفت منطقة الكولا ليلاً... للمتابعة مباشرة:
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
17:21
غارة اسرائيلية تستهدف العاصمة بيروت لاول مرة.. الجديد من موقع الحدث
محليات
17:21
غارة اسرائيلية تستهدف العاصمة بيروت لاول مرة.. الجديد من موقع الحدث
محليات
19:29
لأول مرة العدو الاسرائيلي يستهدف بيروت.. والجديد تكشف أسماء الشهداء
محليات
19:29
لأول مرة العدو الاسرائيلي يستهدف بيروت.. والجديد تكشف أسماء الشهداء
محليات
03:15
"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟
محليات
03:15
"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟
محليات
19:58
إثر الغارة الاسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت.. الجبهة الشعبية تنعي قائديها
محليات
19:58
إثر الغارة الاسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت.. الجبهة الشعبية تنعي قائديها
محليات
19:16
الجديد من موقع الغارة في منطقة الكولا.. عملية اغتيال وسقوط 4 شهداء على الاقل
محليات
19:16
الجديد من موقع الغارة في منطقة الكولا.. عملية اغتيال وسقوط 4 شهداء على الاقل
محليات
06:43
مرسوم لميقاتي بإعطاء تعويضات ومساعدات مالية للقطاع العام والمتقاعدين... التفاصيل على الرابط:
محليات
06:43
مرسوم لميقاتي بإعطاء تعويضات ومساعدات مالية للقطاع العام والمتقاعدين... التفاصيل على الرابط:
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024