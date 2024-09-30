القناة 12 الإسرائيلية: تعليمات مشددة لسكان بلدات في الشمال بالبقاء قرب الملاجئ

علي بردى لـ وهلق شو: الحرص الأميركي على لبنان لا يوازيه التعاطف مع الجماعات الموالية لإيران واليوم العمل جارٍ على إيقاف إطلاق النار ولكن ما يجب فهمه أن الانتخابات الأميركية لن تغير شيئاً