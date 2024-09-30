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إعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه منطقة شتولا بالجليل الغربي
2024-09-30 | 16:49
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إعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه منطقة شتولا بالجليل الغربي
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