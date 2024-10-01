أوستن لغالانت: واشنطن تؤيّد تفكيك البنية التحتية لحزب الله

تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ليلة الثلاثاء مع وزير حرب العدو يوآف غالانت لمناقشة التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقال بيان صادر عن "البنتاغون" إن أوستن أوضح لغالانت أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأعرب أوستن عن "تأييد واشنطن لضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود من أجل ضمان عدم تمكن مقاتليه من شن هجمات على غرار اعتداءات 7 أكتوبر على التجمعات في شمال إسرائيل".

ووفق البيان فقد أكد أوستن مجددا أن "هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لضمان قدرة المدنيين على العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود".

كذلك أكد أوستن وفق البيان أن الولايات المتحدة "في وضع جيد للدفاع عن أفراد قواتها المسلحة وشركائها وحلفائها في مواجهة التهديدات من جانب إيران والمنظمات الإرهابية المدعومة منها".

وحذر أوستن من "العواقب الوخيمة التي ستتحملها إيران في حال قررت شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل".