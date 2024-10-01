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بوليتيكو نقلاً عن مسؤولين أميركيين: شخصيات بارزة في البيت الأبيض أبلغت "إسرائيل" سراً أن الولايات المتحدة ستدعم قرارها بزيادة الضغط العسكري على حزب الله
2024-10-01 | 00:35
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بوليتيكو نقلاً عن مسؤولين أميركيين: شخصيات بارزة في البيت الأبيض أبلغت "إسرائيل" سراً أن الولايات المتحدة ستدعم قرارها بزيادة الضغط العسكري على حزب الله
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المطلة في إصبع الجليل
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