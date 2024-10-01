مذيعة سورية تسقط شهيدة في غارة إسرائيلية.. صورة لمنشورها الأخير

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، الثلاثاء، إستشهاد المذيعة صفاء أحمد إثر قصف إسرائيلي على العاصمة دمشق.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري إنّها "تزفّ المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدةً إثر العدوان الإسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما نشرته أحمد على صفحتها بموقع "فيسبوك" قبل حوالي نصف ساعة من بدء القصف، حيث كتبت: "أصوات قوية تسمع في سماء دمشق".

وقال الجيش السوري في بيان إنه تصدى لهجوم جوي إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في العاصمة دمشق.

وأفاد الجيش السوري في بيان بأنه "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة دمشق ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "نحو الساعة 2:05 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها".