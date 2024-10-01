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بن غفير: هذا هو الوقت المناسب لسحق حزب الله وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم
2024-10-01 | 02:02
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بن غفير: هذا هو الوقت المناسب لسحق حزب الله وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم
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