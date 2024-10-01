فيديو - صواريخ حزب الله تضرب منطقة تل أبيب

🔽 - قال جيش العدو إنه رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى.
بدورها، أكدت وسائل إعلام العدو إطلاق 10صواريخ باليستية من لبنان، مشيرةً الى وقوع عدد من الإصابات. pic.twitter.com/3YoK4VqL1T
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 1, 2024
🔽 - قال جيش العدو إنه رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى.
بدورها، أكدت وسائل إعلام العدو إطلاق 10صواريخ باليستية من لبنان، مشيرةً الى وقوع عدد من الإصابات. pic.twitter.com/3YoK4VqL1T
صرّح مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، لقناة الجزيرة بأن جميع الادعاءات الصهيونية حول دخول قوات الاحتلال إلى لبنان هي "ادعاءات كاذبة".