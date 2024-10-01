فيديو - صواريخ حزب الله تضرب منطقة تل أبيب

قال جيش العدو إنه رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى.

بدورها، أكدت وسائل إعلام العدو إطلاق 10صواريخ باليستية من لبنان، مشيرةً الى وقوع عدد من الإصابات.