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المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: مستمرون في العمل ضد قدرات حزب الله وبناه التحتية لدفعه بعيداً عن الحدود
2024-10-01 | 08:32
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المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: مستمرون في العمل ضد قدرات حزب الله وبناه التحتية لدفعه بعيداً عن الحدود
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