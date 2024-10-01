يديعوت أحرونوت: مساع لإجراء اتصال بين نتنياهو وبوتين على خلفية ترقب هجوم إيراني

المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر

المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر

المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر

العلاقات الاعلامية في حزب الله عن الفيديوهات المنشورة من قبل العدو الاسرائيلي: يهمنا التأكيد أن هذه الأفلام والصور ‏قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة