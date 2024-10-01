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وول ستريت جورنال عن مسؤول بالبنتاغون: حاملة الطائرات الأميركية هاري إس ترومان ستصل للبحر المتوسط بغضون أيام
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المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر
المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر
العلاقات الاعلامية في حزب الله عن الفيديوهات المنشورة من قبل العدو الاسرائيلي: يهمنا التأكيد أن هذه الأفلام والصور قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
العلاقات الاعلامية في حزب الله عن الفيديوهات المنشورة من قبل العدو الاسرائيلي: يهمنا التأكيد أن هذه الأفلام والصور قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
مراسلة الجديد: لا صحة للمعلومات المتداولة حول استهداف قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي والشخصية المستهدفة لا تزال غير معروفة حتى الساعة
مراسلة الجديد: لا صحة للمعلومات المتداولة حول استهداف قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي والشخصية المستهدفة لا تزال غير معروفة حتى الساعة
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عربي و دولي
الخارجية التركية تعلن عن إستعدادات لإجلاء المواطنين الأتراك من لبنان جوا وبحرا
2024-10-01 | 10:44
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الخارجية التركية تعلن عن إستعدادات لإجلاء المواطنين الأتراك من لبنان جوا وبحرا
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اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المطلة بإصبع الجليل
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