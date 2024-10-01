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إعلام العدو: بعد تفعيل صفارات الإنذار تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه مفترق غولاني غرب طبريا
2024-10-01 | 11:14
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إعلام العدو: بعد تفعيل صفارات الإنذار تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه مفترق غولاني غرب طبريا
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