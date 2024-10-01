المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر

عاجل
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو متواجد منذ ساعات إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الارض بمدينة القدس
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو متواجد منذ ساعات إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الارض بمدينة القدس
وزير الأشغال والنقل علي حمية لـ الجديد: اتخذنا قرارا بإغلاق المجال الجوي في لبنان لساعتين مع امكانية فتحه قبل الوقت المحدد بعد تقييم الوضع
وزير الأشغال والنقل علي حمية لـ الجديد: اتخذنا قرارا بإغلاق المجال الجوي في لبنان لساعتين مع امكانية فتحه قبل الوقت المحدد بعد تقييم الوضع
التلفزيون الإيراني الرسمي: 80% من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل أصابت أهدافها
التلفزيون الإيراني الرسمي: 80% من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل أصابت أهدافها
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: رئيس الأركان يجري حالياً تقييماً للوضع في مقر قيادة الأركان
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: رئيس الأركان يجري حالياً تقييماً للوضع في مقر قيادة الأركان
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: السيناريوهات الأكثر تطرفاً تشمل ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: السيناريوهات الأكثر تطرفاً تشمل ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر

2024-10-01 | 11:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر
المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر
مقالات ذات صلة
المتحدث باسم جيش العدو: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر

عربي و دولي

العدو:

الإسرائيليين

البقاء

الملاجئ

عندما

صفارات

الإنذار

إشعار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"معاريف": 4 فرق من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي تعمل لتحقيق هدف واحد وهو إعادة سكان الشمال لبيوتهم بأمان
هجوم صاروخي يستهدف قوات أميركية قرب مطار بغداد

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024