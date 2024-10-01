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عربي و دولي
وزير الحرب الإسرائيلي لنظيره الأميركي: من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها
2024-10-01 | 12:10
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وزير الحرب الإسرائيلي لنظيره الأميركي: من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها
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