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عربي و دولي
جيش العدو: قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل
2024-10-01 | 12:38
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جيش العدو: قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل
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