هيئة البث الإسرائيلية: يتوقع أن يتخذ المجلس الوزاري المصغر المنعقد حالياً قراراً بشأن طبيعة الرد على إيران

وزارة الصحة: شهيدان و32 جريحاً في حصيلة أولية للغارتين على منطقة الجناح

وزارة الصحة: شهيدان و32 جريحاً في حصيلة أولية للغارتين على منطقة الجناح

وزارة الصحة: شهيدان و32 جريحاً في حصيلة أولية للغارتين على منطقة الجناح

البيت الأبيض: العملية البرية الإسرائيلية في لبنان تتماشى مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وندعم ذلك الحق