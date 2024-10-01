جيش العدو: غارة بيروت استهدفت ذو الفقار حناوي قائد فرقة "الامام الحسين"

جيش العدو الاسرائيلي: الغارة الجوية على بيروت اليوم استهدفت محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى الحزب