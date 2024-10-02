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إذاعة جيش العدو: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني
إذاعة جيش العدو: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني
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أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تدعم الرد الإسرائيلي لكن يجب أن يكون مدروسا
2024-10-02 | 07:40
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أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تدعم الرد الإسرائيلي لكن يجب أن يكون مدروسا
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أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تدعم الرد الإسرائيلي لكن يجب أن يكون مدروسا
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أمريكي:
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