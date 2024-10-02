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بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل
بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل
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2024-10-02 | 13:01
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وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين أكثر إلحاحا من أي وقت مضى
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