هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية: عوامل عدة تؤثر على الرد المتوقع بينها الانتخابات الأميركية

بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل

بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل