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مراسل الجديد: اشتباكات بين مجاهدي المقاومة وعناصر العدو في المنطقة الواقعة بين بلدة عيترون وموقع المالكية
مراسل الجديد: اشتباكات بين مجاهدي المقاومة وعناصر العدو في المنطقة الواقعة بين بلدة عيترون وموقع المالكية
بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل
بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل
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خامنئي يغرّد بالعبرّية
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الخارجية الأميركية: لا نزال نعمل لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط رغم التصعيد
2024-10-02 | 13:50
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الخارجية الأميركية: لا نزال نعمل لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط رغم التصعيد
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