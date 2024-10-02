الخارجية الأميركية: لا نزال نعمل لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط رغم التصعيد

مراسل الجديد: اشتباكات بين مجاهدي المقاومة وعناصر العدو في المنطقة الواقعة بين بلدة عيترون وموقع المالكية

مراسل الجديد: اشتباكات بين مجاهدي المقاومة وعناصر العدو في المنطقة الواقعة بين بلدة عيترون وموقع المالكية