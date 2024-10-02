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مراسل الجديد: اشتباكات بين مجاهدي المقاومة وعناصر العدو في المنطقة الواقعة بين بلدة عيترون وموقع المالكية
مراسل الجديد: اشتباكات بين مجاهدي المقاومة وعناصر العدو في المنطقة الواقعة بين بلدة عيترون وموقع المالكية
بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل
بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل
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نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب لم تتخذ قرارا بعد بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني
2024-10-02 | 15:20
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نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب لم تتخذ قرارا بعد بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني
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