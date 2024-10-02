نيويورك نايمز عن مسؤول أمني إسرائيلي سابق: إسرائيل لا تخطط حاليًا لضرب المنشآت النووية الايرانية على الرغم من أنها ترى جهود طهران لإنشاء برنامج أسلحة نووية كتهديد وجودي

قال مندوب العدو الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون، إن مجلس الحرب في "إسرائيل" لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران وهو يدرس خيارات الرد، مؤكدا أن "الرد سيحدث قريبا وسيكون قويا ومؤلما".
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، أن "سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا بعدد من الطائرات المسيرة نوع "يافا".
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، ان الأمين لـ حزب الله السيد حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، قبل أيام قليلة من اغتياله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.