جيش العدو ينذر سكان بعض الابنية في حارة حريك وبرج البراجنة لاخلائها فوراً ... التفاصيل على الرابط:

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة ك في الخرائط المرفقة في حارة حريك وبرج البراجنة



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/SYAwwLCrlP