المتحدث باسم جيش العدو : اعترض سلاح الجو هدفاً جوياً مشبوهاً في المجال البحري مقابل شاطئ غوش دان دون تفعيل الانذارات

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، ان الأمين لـ حزب الله السيد حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، قبل أيام قليلة من اغتياله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.



