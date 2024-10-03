الصفدي: الأردن لن يسمح بتحويله إلى ساحة حرب
أكد وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، أهمية التحرك الدولي الفوري لوقف التصعيد في غزة ولبنان، محذرًا من خطر دفع المنطقة نحو حرب شاملة.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، شدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة.
كما أكد أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد وسيتصدى بكل إمكانياته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، مشيرًا إلى أن هذا الموقف أبلغه الأردن بوضوح لإيران وإسرائيل.
ودعا إلى توفير مساعدات إنسانية عاجلة، محذرًا من العواقب الإنسانية الخطيرة لاستمرار الأعمال العسكرية.