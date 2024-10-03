الصفدي: الأردن لن يسمح بتحويله إلى ساحة حرب

أكد وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، أهمية التحرك الدولي الفوري لوقف التصعيد في غزة ولبنان، محذرًا من خطر دفع المنطقة نحو حرب شاملة.

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وخلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، شدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

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كما أكد أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد وسيتصدى بكل إمكانياته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، مشيرًا إلى أن هذا الموقف أبلغه الأردن بوضوح لإيران وإسرائيل.

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ودعا إلى توفير مساعدات إنسانية عاجلة، محذرًا من العواقب الإنسانية الخطيرة لاستمرار الأعمال العسكرية.