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وزارة الصحة: تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 9 وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال العمل مستمرا على انهاء فحوص الDNA لتحديد هوية الاشلاء
وزارة الصحة: تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 9 وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال العمل مستمرا على انهاء فحوص الDNA لتحديد هوية الاشلاء
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2024-10-02
خامنئي يغرّد بالعبرّية
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أمير قطر: نجدد رفضنا للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة
2024-10-03 | 03:15
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أمير قطر: نجدد رفضنا للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة
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2024-09-30
"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟
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