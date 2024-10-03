أمير قطر: نجدد رفضنا للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة

وزارة الصحة: تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 9 وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال العمل مستمرا على انهاء فحوص الDNA لتحديد هوية الاشلاء

وزارة الصحة: تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 9 وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال العمل مستمرا على انهاء فحوص الDNA لتحديد هوية الاشلاء