أمير قطر: ندعو إلى العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان

أشار أمير قطر، في كلمة له الى "اننا نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لافتا الى ان "إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان".

