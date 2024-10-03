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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شلومي بتست ورأس الناقورة خشية تسلل طائرات مسيّرة
2024-10-03 | 04:47
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شلومي بتست ورأس الناقورة خشية تسلل طائرات مسيّرة
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عربي و دولي
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