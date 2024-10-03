الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:07
بالفيديو - غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
07:22
من قلب الحدث.. مصور الجديد جهاد زهري يعاين اضرار غارات الليل
06:44
رسمياً.. الجيش اللبناني يعلن استشهاد أحد عناصره وجرح أخر باعتداء اسرائيلي عليه
06:38
من شارع معوض.. مصور الجديد جهاد زهري ينقل مشهد الدمار
2024-10-02
العدو الاسرائيلي يدمر منزل معين شريف في الضاحية وهو يعلق: فدا روح السيد
عربي و دولي
مراسلة الجديد: سلسلة غارات معادية تستهدف اللبوة وحربتا والأمهزية وسهل قصرنبا ورأس العين بين العسيرة ومطعم king
2024-10-03 | 09:32
A-
A+
مراسلة الجديد: سلسلة غارات معادية تستهدف اللبوة وحربتا والأمهزية وسهل قصرنبا ورأس العين بين العسيرة ومطعم king
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: سلسلة غارات معادية تستهدف عمشكي وعين بورضاي وتمنين التحتا ووادي حنا على الحدود السورية
مراسلة الجديد: سلسلة جديدة من الغارات المعادية المكثّفة تستهدف البقاع
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف عين برضاي في بعلبك ومحيط مقام السيدة خولة والعين والنبي عثمان واللبوة
مراسلة الجديد: سلسلة غارات معادية تستهدف اللبوة وحربتا والأمهزية وسهل قصرنبا ورأس العين بين العسيرة ومطعم king
محليات
عربي و دولي
الجديد:
سلسلة
غارات
معادية
تستهدف
اللبوة
وحربتا
والأمهزية
قصرنبا
العين
العسيرة
ومطعم
العودة الى الأعلى
ماذا دار في لقاء رئيس إيران مع وزير خارجية السعودية بقطر؟
"اي بي سي" عن مسؤولين أميركيين: ضرب إسرائيل لمنشأة عسكرية إيرانية سيكون الطريق الأقل خطورة للتصعيد
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:28
جيش العدو يزعم أن لواء غولاني دمر أسلحة وبنى تحتية لحزب الله وعثر على أسلحة وأجهزة مراقبة في لبنان
12:28
جيش العدو يزعم أن لواء غولاني دمر أسلحة وبنى تحتية لحزب الله وعثر على أسلحة وأجهزة مراقبة في لبنان
12:27
إذاعة جيش العدو: رصد إطلاق نحو 200 صاروخ من لبنان منذ ساعات الصباح
12:27
إذاعة جيش العدو: رصد إطلاق نحو 200 صاروخ من لبنان منذ ساعات الصباح
12:24
المقاومة الإسلامية: قصفنا مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
12:24
المقاومة الإسلامية: قصفنا مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
يحدث الآن
خاص الجديد
12:31
ميقاتي في بكركي
محليات
12:30
مراسلة الجديد: وصول ميقاتي إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
عربي و دولي
12:28
جيش العدو يزعم أن لواء غولاني دمر أسلحة وبنى تحتية لحزب الله وعثر على أسلحة وأجهزة مراقبة في لبنان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-10-01
راغب علامة بعد الاحداث الاخيرة في لبنان: ١٠٠ مليون شكر لدولة الامارات العربية المتحدة
2024-09-07
أوكرانيا تقصف مستودع ذخيرة في روسيا
2024-10-02
وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى عين التينة للقاء بري
09:26
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من المناطق في الجليل الأوسط
2024-09-27
بالفيديو - لحظة استهداف الغارات الاسرائيلية للضاحية الجنوبية قبل قليل
2024-09-11
أمين سلام لـ #الجديد: كفى تهجماً على الهيئات الرقابية في لبنان وسننشر كل الارقام أمام مجلس النواب والرأي العام لنفضح كل من قام "بالفزلكة"
بالفيديو
بالفيديو
12:31
ميقاتي في بكركي
12:15
العدو يقصف الشقق السكنية في الضاحية الجنوبية مجدداً
10:33
العدو يتمادى بجرائمه في لبنان والمقاومة تتصدى بنجاح جنوباً
08:00
العدو الاسرائيلي يتكبد خسائر فادحة جنوب لبنان ويواصل استهدافاته في الضاحية الجنوبية
18:46
بعد تحذير جيش العدو ... غارات متتالية تستهدف الضاحية الجنوبية
17:29
غارة اسرائيلية تستهدف العاصمة بيروت ... للمتابعة مباشرة:
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
17:29
غارة اسرائيلية تستهدف العاصمة بيروت ... للمتابعة مباشرة:
محليات
17:29
غارة اسرائيلية تستهدف العاصمة بيروت ... للمتابعة مباشرة:
محليات
06:36
"دخلوا بواسطتها ثم انسحبوا".. صور لناقلة جنود إسرائيلية في بلدة كفركلا
محليات
06:36
"دخلوا بواسطتها ثم انسحبوا".. صور لناقلة جنود إسرائيلية في بلدة كفركلا
عربي و دولي
00:41
وزير خارجية لبنان: نصر الله وافق على وقف القتال قبيل اغتياله
عربي و دولي
00:41
وزير خارجية لبنان: نصر الله وافق على وقف القتال قبيل اغتياله
محليات
01:31
إليكم حصيلة شهداء غارة الباشورة
محليات
01:31
إليكم حصيلة شهداء غارة الباشورة
محليات
18:46
بعد تحذير جيش العدو ... غارات متتالية تستهدف الضاحية الجنوبية
محليات
18:46
بعد تحذير جيش العدو ... غارات متتالية تستهدف الضاحية الجنوبية
محليات
02:17
الرئيس الإيراني برسالة مباشرة للداخل الإسرائيلي: إنتبهوا!
محليات
02:17
الرئيس الإيراني برسالة مباشرة للداخل الإسرائيلي: إنتبهوا!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024