رسالة من إيران إلى واشنطن: مرحلة ضبط النفس إنتهت



أفاد مصدر إيراني مسؤول لقناة "الجزيرة" بأن طهران أرسلت عبر قطر رسالة تؤكد فيها انتهاء مرحلة ضبط النفس، وذلك عقب الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت "إسرائيل" مساء الثلاثاء ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بغارة إسرائيلية واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية.

وتترقب المنطقة ردا إسرائيليا على الضربة الإيرانية، وسط خشية من توسع نطاق الصراع في المنطقة.

وقال المصدر: "أكدنا في رسالتنا غير المباشرة لواشنطن انتهاء مرحلة ضبط النفس من طرف واحد، وأن ضبط النفس الفردي لا يؤمّن متطلبات أمننا القومي".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الرسالة أكدت أن أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد غير تقليدي يشمل البنى التحتية.

وتناولت الرسالة الإيرانية -وفق المسؤول- "الضرورة الإقليمية للجم الكيان الصهيوني وجنونه المنفلت".

وأكد في الوقت نفسه أن الرسالة غير المباشرة لواشنطن توضح أن طهران لا تريد حربا إقليمية "لكن لا بد من ردع الكيان الصهيوني عمليا".

