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"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب برية واسعة النطاق في لبنان
2024-10-03 | 10:23
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"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب برية واسعة النطاق في لبنان
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"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب برية واسعة النطاق في لبنان
محليات
عربي و دولي
ستريت
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