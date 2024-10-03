إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها

مكاري: سليمان فرنجية هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية وهو لا يزال مرشحاً جدياً ببرنامجه ومواقفه المعروفة ومستعد لمد اليد لجميع المكونات السياسية والحزبية